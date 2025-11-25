Sostituzione cancelli condominiali, bonus del 36% per la moglie del proprietario in regime forfettario

La domanda Sono proprietario di un appartamento in condominio. Dobbiamo sostituire i cancelli. Sono in regime fiscale forfettario. Non potendo usufruire del bonus ristrutturazioni posso intestare le fatture e quindi il bonus a mia moglie? Se la risposta è positiva e l'appartamento che posseggo è dato in comodato il bonus è al 50% o al 36% ?

G. D. - Modena

La risposta è affermativa. Si precisa, innanzitutto, che in presenza di condominio, le fatture e i bonifici di pagamento per le spese su parti condomini,, come nel caso di specie (sostituzione cancelli), ai fini della detrazione del 50%-36% devono essere intestate e eseguiti direttamente dall'amministratore o, nell'ipotesi di condominio minimo, da parte del condomino che svolge il ruolo di amministratore su incarico degli altri proprietari. Se l’appartamento è adibito ad abitazione principale dei...