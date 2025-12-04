L'esperto rispondeImposte

Sas in contabilità semplificata, la cessione con rent to buy segue il principio di competenza

Derogano al principio di cassa le plusvalenze da cessione di beni strumentali o di beni patrimonio

di Cristina Odorizzi

La domanda

Una Sas in contabilità semplificata, che adotta ai fini reddituali il criterio di cassa dal 2017 per legge, ha stipulato come parte concedente un contratto di rent to buy per un immobile strumentale che la stessa ha iscritto tra le immobilizzazioni materiali. Essendo la sas in regime fiscale di cassa, la quota parte del canone mensile incassato a titolo di acconto per la successiva ed eventuale vendita dell’immobile al concessionario, ai fini reddituali costituisce un debito verso la concessionaria che verrà defalcato al momento della vendita finale o il canone mensile incassato a titolo di acconto sarà un componente positivo di reddito tassabile man mano che si incassa?
F. B. - Treviso

Le società di persone in regime fiscale di contabilità semplificata applicano il criterio di cassa tanto per i ricavi quanto per i costi, un criterio non assoluto ma caratterizzato da alcune deroghe. Rientrano fra l’altro in tali deroghe le plusvalenze da cessione di beni strumentali o di beni patrimonio che sono imponibili per competenza.

Nello specifico l’articolo 86 del Tuir, prevede che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione...

