Sas in contabilità semplificata, la cessione con rent to buy segue il principio di competenza
Derogano al principio di cassa le plusvalenze da cessione di beni strumentali o di beni patrimonio
Le società di persone in regime fiscale di contabilità semplificata applicano il criterio di cassa tanto per i ricavi quanto per i costi, un criterio non assoluto ma caratterizzato da alcune deroghe. Rientrano fra l’altro in tali deroghe le plusvalenze da cessione di beni strumentali o di beni patrimonio che sono imponibili per competenza.
Nello specifico l’articolo 86 del Tuir, prevede che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione...