Reddito superiore a 100mila euro, scatta il tetto alle spese di ristrutturazione da portare in detrazione
Il valore viene calcolato moltiplicando un importo base di 8mila euro, ridotto al 50% se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico
L’articolo 1, comma 10, della legge 207/2024, introduce a regime, nel Testo Unico delle imposte sul reddito (Tuir – Dpr 917/1986), l’articolo 16-ter che disciplina il «Riordino delle detrazioni» con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025. In particolare, viene fissato un tetto massimo complessivo di oneri annualmente detraibili, compresi quelli agevolati con i bonus in edilizia per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, variabile in funzione del numero dei figli a carico. In particolare...