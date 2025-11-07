Il TD9 consente di comunicare il mancato invio della fattura allo Sdi
La trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine entro cui doveva essere emessa la fattura
Dalla descrizione del quesito si evince che il prestatore del servizio è l’autista, ovvero un soggetto passivo d’imposta dotato di una partita Iva italiana, e che la società Uber non residente si limita a gestire il sistema di fatturazione. Nello specifico Uber emette una fattura in nome e per conto del prestatore italiano in riferimento al servizio di trasporto effettuato, soggetto all’aliquota Iva del 10%, come previsto dalla Tabella A, parte III, numero 127-novies del Dpr 633/1972 senza rispettare...