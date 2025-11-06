Contabilità Iva separata per il poliambulatorio che offre trattamenti medici ed estetici
L’esercizio sistematico di operazioni imponibili ed esenti è una delle condizioni stabilite dalla prassi per l’adozione di contabilità separate
Il comportamento adottato dalla società è corretto. Sono soggetti a Iva, con aliquota ordinaria, i trattamenti meramente estetici privi di finalità terapeutica (ad esempio, iniezioni botuliniche, chirurgia tricologica, eccetera). Infatti, l’esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto Iva trova applicazione solo limitatamente alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale è la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute delle...