L'esperto rispondeImposte

Fattura con Iva italiana per la pagina web creata per un ente comunitario

L’iscrizione al Vies non è necessaria in quanto si tratta di un’operazione rilevante ai fini Iva esclusivamente in Italia

di Anna Abagnale

La domanda

Sono imprenditore individuale con partita Iva e devo fatturare a un ente del terzo settore comunitario una prestazione per la creazione di una pagina web per il loro sito internet. L’ente comunitario si interessa di argomenti attinenti la convivenza tra i popoli e non possiede partita Iva ma solo codice fiscale. Come va trattata la fattura ai fini iva, e quali adempimenti ai fini Vies?
S. A. - Napoli

L’operazione descritta va inquadrata sul piano Iva come un servizio elettronico reso nei confronti di un consumatore finale Ue (articolo 7-octies, Dpr 633/1972). Ciò significa che le prestazioni di servizi Tte (Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni fino a concorrenza dell’importo pari a 10mila euro saranno soggette al medesimo trattamento Iva delle prestazioni/cessioni nazionali. Tuttavia, il prestatore può decidere...

