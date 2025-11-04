Fattura con Iva italiana per la pagina web creata per un ente comunitario
L’iscrizione al Vies non è necessaria in quanto si tratta di un’operazione rilevante ai fini Iva esclusivamente in Italia
L’operazione descritta va inquadrata sul piano Iva come un servizio elettronico reso nei confronti di un consumatore finale Ue (articolo 7-octies, Dpr 633/1972). Ciò significa che le prestazioni di servizi Tte (Telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni fino a concorrenza dell’importo pari a 10mila euro saranno soggette al medesimo trattamento Iva delle prestazioni/cessioni nazionali. Tuttavia, il prestatore può decidere...