La Srl non iscritta al Vies applica il reverse charge sulla fattura del fornitore tedesco
La registrazione con l’inversione contabile è funzionale anche ai fini dell’esterometro, perché l’operazione risulterà comunicata all’agenzia delle Entrate
Nel caso descritto, la Srl non iscritta al Vies ha ricevuto una fattura da un fornitore tedesco che ha addebitato l’Iva tedesca, trattando la società come un consumatore finale. In questa situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull'importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca. L’operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al meccanismo del reverse charge in Italia, in quanto la Srl è un soggetto ...