Distribuzione di riserve, Iva o imposta di registro per l’immobile attribuito al socio della Snc

La domanda Una Snc presenta riserve di utili pregressi non distribuiti per 100 ed è proprietaria di un immobile del valore fiscale di 10, valore catastale (imposta di registro) di 30, valore di mercato di 70. La società intende distribuire le riserve "attribuendo" l'immobile a un socio e liquidando in denaro l'altro socio. In tal caso, l'attribuzione dell'immobile va fatturata? Quale riflesso ha l'attribuzione dell'immobile in capo al socio assegnatario ai fini delle imposte dirette? L'attribuzione dell'immobile è soggetta ad imposta di registro?

M. D. - Vicenza

La distribuzione delle riserve può avvenire mediante pagamento in denaro o in natura, come nel caso indicato dal lettore. Essendo in presenza di una distribuzione di utili di una Snc gli stessi sono già stati assoggettati ad imposizione in capo ai soci per trasparenza nell’esercizio di formazione e non devono, pertanto, essere assoggettati ad ulteriore tassazione. L’estromissione dell’immobile deve essere assoggettata ad Iva salvo il caso di quegli immobili per i quali non è stata detratta l’Iva ...