Distribuzione di riserve, Iva o imposta di registro per l’immobile attribuito al socio della Snc
Qualora non sia applicata l’Iva si applica l’imposta di registro in misura proporzionale (2% per la prima casa, 9% per le altre abitazioni)
La distribuzione delle riserve può avvenire mediante pagamento in denaro o in natura, come nel caso indicato dal lettore. Essendo in presenza di una distribuzione di utili di una Snc gli stessi sono già stati assoggettati ad imposizione in capo ai soci per trasparenza nell’esercizio di formazione e non devono, pertanto, essere assoggettati ad ulteriore tassazione. L’estromissione dell’immobile deve essere assoggettata ad Iva salvo il caso di quegli immobili per i quali non è stata detratta l’Iva ...