L'esperto rispondeImposte

L’assegnazione agevolata effettuata a settembre va indicata in Redditi 2026

Il periodo di riferimento per il versamento dell’imposta sostitutiva è l’anno 2025

di Gianluca Dan

La domanda

L'utilizzo della riserva in sospensione al 13% nell'ambito di un'assegnazione agevolata effettuata a settembre 2025, debba arrecare come annualità (nel versamento della sostitutiva) relativa al rispettivo codice tributo il 2024 o il 2025? E di conseguenza va indicata nel modello unico SC 2026, redditi 2025, oppure nel modello unico SC 2025, redditi 2024.

Nel caso descritto, l'utilizzo della riserva in sospensione d'imposta al 13% nell'ambito di un'assegnazione agevolata effettuata a settembre 2025 deve avere come periodo di riferimento per il versamento dell'imposta sostitutiva l'anno 2025. Conseguentemente, l'assegnazione agevolata va indicata nel modello Redditi SC 2026, relativo al periodo d'imposta 2025. L'articolo 1, commi da 31 a 36, della Legge 207/2024 disciplina il regime di tassazione agevolata per l'assegnazione ai soci di beni immobili...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde