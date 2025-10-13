Acconto con bonifico semplice per l’acquisto da impresa di un immobile nuovo

La domanda

Sto acquistando un immobile di nuova costruzione da un’impresa che sarà ultimato nel 2026 dove dovrei recuperare le detrazioni fiscali previste dall’articolo 16 bis (cioè il 36% (previsto per il 2026) del 25% del prezzo di acquisto); l’immobile in essere è stato totalmente demolito e verrà ricostruito dalla medesima impresa. Ho già sottoscritto il preliminare e devo effettuare un bonifico di acconto. Ai fini dell’ottenimento di tali agevolazioni il bonifico deve essere effettuato tramite “bonifico parlante” o basta un semplice bonifico considerato che sia il preliminare che il successivo rogito vengono registrati all’agenzia delle Entrate? Nel momento della dichiarazione 730 che documentazione dovrò fornire per poter effettuare il recupero di tali importi?

D. B. - Varese