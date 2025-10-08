Ristrutturazione dei balconi, ecco quando può scattare la detrazione
Il beneficio viene riconosciuto per gli interventi di manutenzione straordinaria
La risposta è positiva. Gli interventi di risanamento, restauro o ristrutturazione dei balconi di un'abitazione rientrano tra le tipologie di lavori che consentono di usufruire della detrazione del 50% - 36% per le ristrutturazioni edilizie, a condizione che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo...