Ires premiale, va mantenuto in azienda l’80% dell’utile 2024
La finalità della misura agevolativa è quella di incentivare gli investimenti rilevanti così da generare un effetto volano sulle dinamiche reddituali derivanti dall’utilizzo di beni tecnologicamente avanzati
La risposta è positiva: la società indicata nel quesito può beneficiare dell’Ires premiale e procedere ad ulteriori distribuzioni di riserve, rispettando il vincolo di mantenere a patrimonio l’80% dell’utile conseguito nell’esercizio 2024.
L’articolo 7 del decreto attuativo dell’Ires premiale (Dm 8 agosto 2025) indica come causa di decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa, la distribuzione della quota di utile accantonato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) pari...