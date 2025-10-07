Ires premiale, va mantenuto in azienda l’80% dell’utile 2024

La domanda

Una srl chiude l’esercizio 2024 con un utile di 900mila euro e ha già in bilancio prima dell’accantonamento dell’utile 24 riserve distribuibili ( riserva straordinaria ) per 1,2 milioni di euro formate da utili di esercizi precedenti. In sede di approvazione del bilancio 2024 (aprile 2025) l’assemblea ha deliberato di accantonare interamente l’utile 2024 a riserva straordinaria. A giugno 2025 l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un milione di euro di riserva straordinaria specificando che la distribuzione si riferisce a utili di esercizi precedenti il 2024, di conseguenza la riserva straordinaria si riduce a 1,1milioni (900.000 per utili 24 più 200.000 residui da utili precedenti). Si chiede conferma che, rispettati tutti gli altri requisiti, la srl possa beneficiare dell’Ires premiale e potrà procedere anche ad altre distribuzioni con l’unico vincolo di mantenere a patrimonio l’80% di 900mila euro, cioè 720mila euro.

D. C. - Bergamo