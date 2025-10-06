L’adeguamento Isa riduce il rischio di accertamento induttivo/presuntivo

La domanda

L’agenzia delle Entrate invia a una ditta individuale un questionario sostenendo che sono emersi elementi di incoerenza relativamente all'anno d'imposta 2019 in quanto su un fatturato dichiarato nel quadro RG del modello Redditi 2020 di 65.171 sono stati riscontrati accrediti su c/c pari ad euro 100.238, quindi si paventa una possibile evasione di 35.067. Tuttavia nel modello redditi 2020 relativo all'anno d'imposta 2019 l’imprenditore ha dichiarato, oltre ai 65.171 di fatturato, un maggior ricavo Isa di 43.000 (pagando una maggiore Iva, Irpef e Irap); il quesito è questo: il maggior ricavo dichiarato ai fini Isa di 43.000 risana la presunta evasione e mette al riparo da accertamenti e verifiche?

F. G. KR