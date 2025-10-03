Superbonus, sotto esame i lavori trainati saldati dopo la chiusura dei lavori
L’impresa deve produrre una dichiarazione che attesti che gli interventi trainati sono stati effettuati in concomitanza con quelli trainanti, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa.
Nel caso descritto, la posizione della banca non appare pienamente fondata dal punto di vista giuridico. Secondo quanto precisato dalla circolare 30/E/2020 dell’agenzia delle Entrate (punto 4.2.6), nell’ipotesi di lavori eseguiti dalla stessa impresa (general contractor), anche se con fatture distinte per gli interventi trainanti e trainati, è sufficiente un’attestazione dell’impresa esecutrice dei lavori che dichiari che le spese per gli interventi trainati sono state sostenute entro il termine ...