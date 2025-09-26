Affrancamento delle riserve, sì al ravvedimento per la rata non versata entro luglio

La domanda Non ho effettuato in tempo utile il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% sull’affrancamento di una riserva da rivalutazione monetaria ex legge 2/2009. Non avendo ancora trasmesso all’agenzia delle Entrate il modello Redditi SC 2025 per l’esercizio 2024, è ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso della prima rata dell’imposta sostitutiva scaduta il 21 luglio ovviamente previa compilazione del rigo RQ29?M.L. - Varese

Ai sensi dell’articolo 14, Dlgs 192/2024 è consentito l’affrancamento delle riserve, tra cui le riserve da rivalutazione monetaria di cui al Dl 185/2008. In base all’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025 l’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento, e della relativa...