Affrancamento delle riserve, sì al ravvedimento per la rata non versata entro luglio
È necessaria la compilazione del rigo RQ29 nel modello Redditi SC 2025
Ai sensi dell’articolo 14, Dlgs 192/2024 è consentito l’affrancamento delle riserve, tra cui le riserve da rivalutazione monetaria di cui al Dl 185/2008. In base all’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025 l’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento, e della relativa...