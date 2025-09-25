Riporto delle perdite in caso di fusione, sì all’interpello disapplicativo
Opportuno ma non obbligatorio allegare la perizia giurata
L’attuale versione dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, così come modificata dal Dlgs 192/2024, e successivamente ritoccata dal Dl 84/2025, prevede, quale nuovo limite quantitativo al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, l’importo corrispondente al valore economico del patrimonio netto risultante da perizia giurata, in alternativa al valore contabile (in entrambi i casi depurato dei conferimenti/versamenti degli ultimi 24 mesi).
Nell’introdurre questa novità, nello stesso comma non è...