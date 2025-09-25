L'esperto rispondeImposte

Riporto delle perdite in caso di fusione, sì all’interpello disapplicativo

Opportuno ma non obbligatorio allegare la perizia giurata

di Carlo Maria Andò

La domanda

È possibile chiedere, tramite interpello, la disapplicazione della norma antielusiva che limita il riporto delle perdite in caso di fusione, pur non essendo più previsto espressamente dall’attuale comma 7, dell’articolo 172 del Tuir (come modificato dal Dlgs 192/2024) rispetto alla versione precedente?In caso affermativo, l’allegazione della perizia giurata a supporto del valore economico del patrimonio netto è obbligatoria?P.C. - Milano

L’attuale versione dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, così come modificata dal Dlgs 192/2024, e successivamente ritoccata dal Dl 84/2025, prevede, quale nuovo limite quantitativo al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione, l’importo corrispondente al valore economico del patrimonio netto risultante da perizia giurata, in alternativa al valore contabile (in entrambi i casi depurato dei conferimenti/versamenti degli ultimi 24 mesi).

Nell’introdurre questa novità, nello stesso comma non è...

