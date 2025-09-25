Riporto delle perdite in caso di fusione, sì all’interpello disapplicativo

La domanda

È possibile chiedere, tramite interpello, la disapplicazione della norma antielusiva che limita il riporto delle perdite in caso di fusione, pur non essendo più previsto espressamente dall’attuale comma 7, dell’articolo 172 del Tuir (come modificato dal Dlgs 192/2024) rispetto alla versione precedente?In caso affermativo, l’allegazione della perizia giurata a supporto del valore economico del patrimonio netto è obbligatoria?P.C. - Milano