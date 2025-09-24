Sì alla neutralità fiscale nella scissione mediante scorporo verso una società preesistente
Dall’8 luglio 2025 il regime di neutralità non si applica più solo a favore di società di nuova costituzione
La risposta al quesito è positiva. Si ritiene che alla scissione mediante scorporo oggetto del quesito trovi applicazione il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 173 del Tuir, in particolare del comma 15-ter.
In base a tale disposizione, le regole fiscali previste per le operazioni di scissione si applicano anche alle scissioni mediante scorporo...