Superbonus e rate successive, integrativa per sanare il mancato visto di conformità

La domanda Da recente dottrina sembra che il visto di conformità per usufruire delle detrazioni edilizie da superbonus sia obbligatorio (almeno secondo l’agenzia delle Entrate) su tutte le dichiarazioni che contengono la detrazione relativa alle rate successive e non solo sulla prima. Noi abbiamo apposto il visto sulla DR per il 2022 (prima rata di detrazioni) ma non su quella per il 2023: è il caso di inviare una dichiarazione integrativa?

S. B. - Milano

Nel caso descritto, la risposta è positiva: per poter fruire delle rate successive di detrazione del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi è necessario apporre il visto di conformità anche sulle dichiarazioni relative agli anni successivi a quello in cui è stata fruita la prima rata. L’articolo 119, comma 11, del Dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito in legge 77/2020, prevede espressamente che, ai fini dell’opzione per la detrazione in dichiarazione delle spese relative agli...