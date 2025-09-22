Superbonus e rate successive, integrativa per sanare il mancato visto di conformità
L’omissione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso con il versamento della sanzione ridotta e degli eventuali interessi
Nel caso descritto, la risposta è positiva: per poter fruire delle rate successive di detrazione del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi è necessario apporre il visto di conformità anche sulle dichiarazioni relative agli anni successivi a quello in cui è stata fruita la prima rata. L’articolo 119, comma 11, del Dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito in legge 77/2020, prevede espressamente che, ai fini dell’opzione per la detrazione in dichiarazione delle spese relative agli...