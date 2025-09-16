L’acquisto di tablet e smartphone da parte del non rivenditore sconta l’Iva ordinaria
Quando il cliente acquista direttamente dal fornitore i beni in argomento riceve una fattura in regime Iva ordinario e non in reverse charge
L’articolo 17, comma 6, lettera c, Dpr 633/1972 dispone l’applicazione dell’inversione contabile per «le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale». Secondo l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate (da ultima risposta ad interpello 643/2021), tale norma si applica per le sole cessioni dei...