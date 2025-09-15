Bonus ristrutturazioni, così gli eredi possono mantenere il diritto alla detrazione
Se l’usufrutto appartiene alla madre e la nuda proprietà alle figlie le rate non fruite dal defunto si perdono
È possibile sostenere, nel peculiare caso in esame, la trasferibilità a favore delle figlie delle rate residue non fruite delle detrazioni fiscali, relative alle spese sostenute dal padre già usufruttuario, a condizione che la madre rinunci all’usufrutto e che le figlie siano nella detenzione materiale e diretta del bene.
Occorre premettere che la scelta del padre, di donare la nuda proprietà dell’immobile di cui si discute alle figlie, con la riserva di usufrutto per sé e dopo di sé al coniuge ai...