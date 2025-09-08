Regime del registrato, così la dichiarazione per l’agente di commercio
Le ritenuta applicate alla fattura del dicembre 2024 incassata a gennaio 2025 possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi
I soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il regime del registrato ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, devono imputare il ricavo derivante dalle fatture registrate nel 2024 al periodo d’imposta 2024, indipendentemente dalla data di effettivo incasso.
L’opzione per tale regime comporta che la data di registrazione della...