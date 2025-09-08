Regime del registrato, così la dichiarazione per l’agente di commercio

La domanda

Un agente di commercio in semplificata ha optato per la cassa virtuale (comma 5, articolo 18, Dpr 600/73) per evitare il registro incassi e pagamenti. L’agente registra il 20 dicembre 2024 una fattura provvigionale emessa nello stesso giorno e la imputa ai fini Iva nel quarto trimestre 2024. Nella Certificazione Unica inviatagli dalla mandante per il 2024 tale fattura non compare in quanto è stata pagata il 20 gennaio 2025.Ai fini del reddito, l'agente può dichiarare tale fattura nel 2025 in modo da farla combaciare con lo stesso anno di imposta in cui scomputerà la relativa ritenuta di acconto, oppure la deve dichiarare nell’anno di imposta 2024?

M. C. - Modena