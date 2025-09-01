Credito Iva trimestrale, la compensazione orizzontale non richiede la garanzia

La domanda

Vorrei un chiarimento riguardante la richiesta di compensazione Iva trimestrale. Le eventuali garanzie sono riferite solo al caso della richiesta trimestrale a rimborso o anche per la compensazione? Se ho un credito relativo al secondo trimestre di 40mila euro e lo chiedo tutto in compensazione, non c’è nessuna garanzia, giusto? La garanzia è richiesta solo per la domanda di rimborso e quindi il quadro TD7, campo 3 "esonero garanzia" in caso di richiesta in compensazione non va neanche compilato, corretto?

S. Q. - Milano