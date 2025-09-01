L'esperto rispondeImposte

Credito Iva trimestrale, la compensazione orizzontale non richiede la garanzia

Se l’importo da compensare supera i 5mila euro è necessaria l’apposizione del visto di conformità

di Giorgio Confente

La domanda

Vorrei un chiarimento riguardante la richiesta di compensazione Iva trimestrale. Le eventuali garanzie sono riferite solo al caso della richiesta trimestrale a rimborso o anche per la compensazione? Se ho un credito relativo al secondo trimestre di 40mila euro e lo chiedo tutto in compensazione, non c’è nessuna garanzia, giusto? La garanzia è richiesta solo per la domanda di rimborso e quindi il quadro TD7, campo 3 "esonero garanzia" in caso di richiesta in compensazione non va neanche compilato, corretto?
S. Q. - Milano

La compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale non richiede alcuna alcuna garanzia, ma solo l’apposizione del visto di conformità, se il credito da compensare è di ammontare superiore a 5mila euro.

La prestazione di garanzia è richiesta solo per le domande di rimborso del credito Iva trimestrale di importo superiore a 30mila euro. Pertanto, il quadro TD7, campo 3 "esonero garanzia" del modello TR deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso.

