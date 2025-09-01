Credito Iva trimestrale, la compensazione orizzontale non richiede la garanzia
Se l’importo da compensare supera i 5mila euro è necessaria l’apposizione del visto di conformità
La compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale non richiede alcuna alcuna garanzia, ma solo l’apposizione del visto di conformità, se il credito da compensare è di ammontare superiore a 5mila euro.
La prestazione di garanzia è richiesta solo per le domande di rimborso del credito Iva trimestrale di importo superiore a 30mila euro. Pertanto, il quadro TD7, campo 3 "esonero garanzia" del modello TR deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso. Infatti, come confermato dall’agenzia...