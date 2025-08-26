Sì al Durf con la dichiarazione ultra tardiva e il versamento di imposte e sanzioni
La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è valida e produce i suoi effetti fiscali
La risposta è positiva, è possibile ottenere il Durf (certificato di regolarità fiscale) anche in presenza di una dichiarazione "ultra tardiva", intendendo con questo una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, ciò perché nonostante sia considerata omessa, la dichiarazione ultra tardiva è comunque valida e produce i suoi effetti, quindi la sua presentazione e il conseguente versamento delle imposte dovute (con le sanzioni del caso) permettono di regolarizzare la propria...