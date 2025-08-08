Resta l’ecobonus ai soci di Snc e Srl trasparente anche dopo la cessione dell’immobile
Spazio alla detrazione fino alla scadenza del periodo decennale in cui è ripartita
Nel caso descritto, i soci di una società in nome collettivo (Snc) o di una società a responsabilità limitata (Srl) trasparente non perdono il diritto alla detrazione Ecobonus qualora l'immobile oggetto dell'intervento venga successivamente ceduto. Infatti, come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 415 del 15 ottobre 2019, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) viene imputata per trasparenza ai soci delle società di persone o delle...