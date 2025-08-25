L'esperto rispondeAdempimenti

Gli eredi devono dichiarare la somma percepita dal professionista nel modello Redditi Pf

La somma liquidata a seguito di un pignoramento presso terzi deve essere indicata anche nel rigo RM81

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

In seguito al decesso di un professionista avvenuto nel 2022, gli eredi (figli) sono subentrati in una procedura fallimentare e hanno percepito nel 2024 la liquidazione del credito spettante al professionista deceduto. Nel 2025 hanno ricevuto la CU con l’importo della somma liquidata a seguito del pignoramento presso terzi, la somma non è stata tassata. Gli eredi devono indicare questa somma nel modello Redditi PF, rigo RM5, codice 10 e se più favorevole possono assoggettarla a tassazione separata. Poiché la somma ereditata deriva da un pignoramento presso terzi gli eredi devono compilare anche il quadro RM81 o RM82? Inoltre, visto che da quest’anno si possono dichiarare i redditi percepiti in qualità di eredi anche nel 730 quadro M5 è possibile presentare il 730 anziché il modello redditi PF?
O. T. - Reggio Calabria

I redditi percepiti dagli eredi e/o legatari in caso di morte dell’avente diritto (articolo 7, comma 3 del Tuir) vanno indicati nel quadro RM , sezione I-A, rigo RM5 del modello Redditi persone fisiche 2025, per essere assoggettati a tassazione separata (salvo opzione, di cui alla colonna 6, per quella ordinaria), utilizzando, in base alle circostanze, uno dei codici diagnostici elencati dalle relative istruzioni. Per i redditi di lavoro autonomo si conferma che il codice di riferimento è «10» (colonna...

