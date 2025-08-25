Gli eredi devono dichiarare la somma percepita dal professionista nel modello Redditi Pf

La domanda

In seguito al decesso di un professionista avvenuto nel 2022, gli eredi (figli) sono subentrati in una procedura fallimentare e hanno percepito nel 2024 la liquidazione del credito spettante al professionista deceduto. Nel 2025 hanno ricevuto la CU con l’importo della somma liquidata a seguito del pignoramento presso terzi, la somma non è stata tassata. Gli eredi devono indicare questa somma nel modello Redditi PF, rigo RM5, codice 10 e se più favorevole possono assoggettarla a tassazione separata. Poiché la somma ereditata deriva da un pignoramento presso terzi gli eredi devono compilare anche il quadro RM81 o RM82? Inoltre, visto che da quest’anno si possono dichiarare i redditi percepiti in qualità di eredi anche nel 730 quadro M5 è possibile presentare il 730 anziché il modello redditi PF?

O. T. - Reggio Calabria