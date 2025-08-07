Bonus prima casa, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non viaggia per mail ordinaria

La domanda

L’agenzia delle Entrate, a seguito di ravvedimento operoso presentato entro i termini per rinuncia al beneficio dell’imposta di registro agevolata prima casa (per la mancata vendita dell’immobile già di proprietà), ha inviato un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro calcolata con l’aliquota di seconda casa. Dopo un tentativo di invio tramite posta (raccomandata A/R) non andato a buon fine (la raccomandata risulta ancora in transito dopo tre mesi), l’Agenzia, per non far maturare ulteriori interessi, ha notificato l’avviso con una mail ordinaria. Posto che la notifica via mail non è valida e rende nullo l’atto, quali sono i passi da fare e quali possibilità ha l’Agenzia di perfezionare l’atto entro i termini di decadenza? In caso di mancato pagamento dell’avviso entro i 60 giorni dal ricevimento della mail (ipotetica data di notifica), l'Agenzia potrebbe emettere il provvedimento di riscossione coattiva, comprensivo di sanzione, anche se basato su una notifica nulla? L’Agenzia può riemettere il provvedimento iniziale?

G. D. - Torino