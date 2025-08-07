Bonus prima casa, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non viaggia per mail ordinaria
L’ufficio può notificare l’avviso entro tre anni dalla registrazione dell’atto definitivo di acquisto
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dev’essere notificato con le modalità dell’articolo 52 comma 3 del Dpr 131/1986, Tur: ossia nel rispetto dei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, ai sensi degli articoli 60 del Dpr 600/1973. Tra tali modalità, non è compreso l’invio dell’atto mediante semplice mail: per cui la notifica in questione può essere definita inesistente ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, primo periodo, legge 212/2000, Statuto del ...