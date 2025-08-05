Assegnazione agevolata , ok se il patrimonio netto supera il valore contabile del bene

La domanda In una società di gestione di un solo immobile, il cui patrimonio netto è costituito solo dal capitale sociale pari a 100mila euro e dalla riserva legale pari a 5mila euro, è possibile procedere con l’assegnazione del fabbricato strumentale (valore normale un milione di euro, valore catastale 519mila euro e valore contabile 77mila euro ) al socio di maggioranza?

A. B. - Potenza

Nel caso posto dal lettore, il valore normale (1.000.000 euro) e il valore catastale (519.000 euro) dell’immobile da assegnare sono superiori rispetto alle riserve di bilancio e anche al patrimonio netto complessivo (105.000 euro), mentre il valore contabile è superiore alle riserve e inferiore al valore del patrimonio netto complessivo.

Si tratta dell’ipotesi che pone le maggiori difficoltà contabili nell’ambito dell’assegnazione agevolata in quanto è necessario individuare il corretto valore di ...