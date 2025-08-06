Per l’Imu e la Tari sospese durante il sequestro antimafia non scattano interessi e sanzioni

La domanda Considerato che l’articolo 51 del Dlgs 159/2011 dispone la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari durante il periodo di sequestro preventivo antimafia disposto ai sensi del medesimo decreto, e che l’amministratore giudiziario non ha provveduto al pagamento dei tributi locali (Imu e Tari) per più anni, è possibile – a seguito della sentenza di dissequestro emessa dal Tribunale – disporre l’esclusione o la rinuncia all’applicazione di sanzioni e interessi, trattandosi di mancato versamento imputabile alla sospensione legale dei termini? In assenza di una disciplina specifica nel regolamento comunale in materia di dilazione o rateizzazione dei tributi locali, il funzionario responsabile del tributo o la giunta comunale possono in via amministrativa e motivata, concedere un piano di rateizzazione del debito residuo a carico del contribuente?

G. P. - Trapani

La Corte di cassazione (n. 3356/2022; n. 27215/2023) ha chiarito che l’articolo 51, comma 3-bis, del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 ha introdotto «un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva» e che tale disposizione non comporta la sospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre...