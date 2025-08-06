Per l’Imu e la Tari sospese durante il sequestro antimafia non scattano interessi e sanzioni
Il funzionario responsabile del tributo può disporre la rateizzazione anche se manca una disciplina specifica nel regolamento comunale
La Corte di cassazione (n. 3356/2022; n. 27215/2023) ha chiarito che l’articolo 51, comma 3-bis, del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 ha introdotto «un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva» e che tale disposizione non comporta la sospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre...