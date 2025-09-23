Bonus edilizi, ecco i coefficienti con cui calcolare i limiti alle detrazioni in vigore dal 2025

La domanda

In che modo i limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale influenzeranno l’accesso ai nuovi bonus edilizi, considerando le soglie di reddito stabilite per i singoli contribuenti e i nuclei familiari? Inoltre, come dovranno essere calcolati i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva nell’ambito dei bonus edilizi, e quali saranno le modalità di determinazione della base imponibile, tenendo conto delle detrazioni, delle spese ammissibili e delle eventuali aliquote applicabili?V.B. - Ravenna