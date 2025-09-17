Niente bonus mobili con il cambio caldaia che non accede allo sconto del 50%
Dal 2025 è esclusa dal bonus ristrutturazioni anche la sola installazione delle caldaie a combustibili fossili
La risposta è negativa. Non applicandosi il bonus ristrutturazioni, non opera nemmeno il bonus mobili. Come precisato anche dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 8/E/2025, in base all’articolo 1, comma 55, lettere a e b, legge 207/2024, sono escluse dal bonus ristrutturazioni e dall’ecobonus le spese sostenute nel triennio 2025-2027 relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. In particolare, l’agenzia...