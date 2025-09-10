Niente registrazione per le fatture relative a merci non ricevute da un fornitore abituale

La domanda

Un cliente riceve delle fatture da un suo abituale fornitore, tuttavia la merce non è stata mai spedita/ricevuta dal cliente. Fermo restando che il cliente ha contestato l’anomalia al proprio fornitore, senza ricevere risposta, chiedendo altresì l’emissione di note credito a storno dei documenti emessi, è corretto registrare comunque le fatture con Iva indetraibile e successivamente le note credito sempre considerando l’indetraibilità Iva? Oppure le fatture non vanno registrate perché relative a operazioni inesistenti?

P. A. - Viterbo