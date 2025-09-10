Niente registrazione per le fatture relative a merci non ricevute da un fornitore abituale
Se i documenti si riferiscono a operazioni sottostanti inesistenti la loro registrazione può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta
Nel caso descritto, si suggerisce di non registrare le fatture che sono riferite ad operazioni sottostanti inesistenti, non essendo mai stata consegnata la merce. La registrazione di una fattura passiva relativa a un’operazione inesistente può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, che si configura quando il contribuente inserisce in una dichiarazione fiscale elementi passivi...