Bonus ristrutturazioni, la fattura attesta la fine lavori in edilizia libera sull’abitazione principale

La fattura potrà essere utilizzata come prova della data di fine lavori ai fini del trasferimento della residenza e per la fruizione del bonus del 50%

di Marco Zandonà

La domanda

Ho acquistato un’abitazione con le agevolazioni prima casa e devo fare dei lavori di ristrutturazione del bagno in cui vorrei usufruire del bonus ristrutturazione. I lavori si svolgeranno il regime di edilizia libera in quanto non è necessaria la Cila. Per certificare l’inizio dei lavori ho visto che basta un’autocertificazione, ma come avviene la certificazione della data di fine lavori in questi casi? Infatti, in base alla circolare 8/E di giugno 2025 dell’agenzia delle Entrate, per usufruire dell'agevolazione del 50% come prima casa bisogna trasferire la residenza nell’abitazione oggetto di ristrutturazione entro la fine dei lavori. Come va certificata la fine dei lavori in caso di edilizia libera? Anche in questo caso basta una autocertificazione? Oppure conta la data della fattura dell’impresa edile che eseguirà i lavori?
L. C. - Roma

Per certificare la fine dei lavori di ristrutturazione del bagno in regime di edilizia libera, non è necessaria alcuna comunicazione formale al Comune o ad altri enti. È sufficiente la fattura di saldo per ultimazione dei lavori, eventualmente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari, attestante la data di conclusione dei lavori. Poiché, come indicato nella circolare 8/E/2025 dell’agenzia delle Entrate...

