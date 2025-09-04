Bonus ristrutturazioni, la fattura attesta la fine lavori in edilizia libera sull’abitazione principale

La domanda

Ho acquistato un’abitazione con le agevolazioni prima casa e devo fare dei lavori di ristrutturazione del bagno in cui vorrei usufruire del bonus ristrutturazione. I lavori si svolgeranno il regime di edilizia libera in quanto non è necessaria la Cila. Per certificare l’inizio dei lavori ho visto che basta un’autocertificazione, ma come avviene la certificazione della data di fine lavori in questi casi? Infatti, in base alla circolare 8/E di giugno 2025 dell’agenzia delle Entrate, per usufruire dell'agevolazione del 50% come prima casa bisogna trasferire la residenza nell’abitazione oggetto di ristrutturazione entro la fine dei lavori. Come va certificata la fine dei lavori in caso di edilizia libera? Anche in questo caso basta una autocertificazione? Oppure conta la data della fattura dell’impresa edile che eseguirà i lavori?

L. C. - Roma