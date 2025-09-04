Bonus ristrutturazioni, la fattura attesta la fine lavori in edilizia libera sull’abitazione principale
La fattura potrà essere utilizzata come prova della data di fine lavori ai fini del trasferimento della residenza e per la fruizione del bonus del 50%
Per certificare la fine dei lavori di ristrutturazione del bagno in regime di edilizia libera, non è necessaria alcuna comunicazione formale al Comune o ad altri enti. È sufficiente la fattura di saldo per ultimazione dei lavori, eventualmente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari, attestante la data di conclusione dei lavori. Poiché, come indicato nella circolare 8/E/2025 dell’agenzia delle Entrate...