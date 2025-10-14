L'esperto rispondeImposte

Pex per la Sas se la partecipazione risulta da elementi certi e precisi

Per le società di persone le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72%

Gianluca Dan

La domanda

Siamo una Sas in contabilità semplificata per registrazione come regime naturale nel 2024. Nell’esercizio 2023, in regime ordinario, abbiamo iscritto una partecipazione societaria di una srl nelle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio predisposto. Nell’esercizio 2024 abbiamo redatto solo un conto economico. Se nel 2025 vendiamo la partecipazione possiamo sempre usufruire della pex?
V. D. - Treviso

La risposta è affermativa qualora l’iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie risulti dal primo bilancio redatto o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si evidenzia che alle società di persone commerciali, come la Sas del quesito, si applica una forma particolare di Participation exemption (Pex) regolata dall’articolo 58, comma 2, del Tuir e dal Dm 26 maggio 2017. Nel dettaglio, per le società di persone le plusvalenze di cui all’articolo 87 del Tuir non concorrono...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde