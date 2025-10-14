Pex per la Sas se la partecipazione risulta da elementi certi e precisi
Per le società di persone le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72%
La risposta è affermativa qualora l’iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie risulti dal primo bilancio redatto o da altri elementi certi e precisi della contabilità.
Si evidenzia che alle società di persone commerciali, come la Sas del quesito, si applica una forma particolare di Participation exemption (Pex) regolata dall’articolo 58, comma 2, del Tuir e dal Dm 26 maggio 2017. Nel dettaglio, per le società di persone le plusvalenze di cui all’articolo 87 del Tuir non concorrono...