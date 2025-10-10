Superbonus, così il calcolo della plusvalenza in caso di cessione dell’immobile
La cessione di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi agevolati in base al cosiddetto superbonus 110%, comporta il realizzo di una plusvalenza, determinata in base a nuovi criteri temporali e di valorizzazione del costo del bene all’atto della sua vendita (articoli 67, comma b-bis e 68, comma 1 del Tuir).
Nello specifico, le spese ammesse alla detrazione del 110%, in quanto fruite fiscalmente mediante la procedura dello sconto in fattura, non potranno essere utilizzate nella quantificazione...