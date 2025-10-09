Nel rigo F02 degli Isa i proventi da locazione della società turistico alberghiera
Il caso di redditi e canoni derivanti dalla locazione di immobili «strumentali per natura»
Le istruzioni per la compilazione del quadro F degli Isa prevedono l’indicazione nel rigo F02 degli altri proventi considerati ricavi con specifica indicazione che i soggetti che presentano il modello DG40U (Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi nca ) devono indicare, nel presente rigo F02, anche i redditi degli immobili e i canoni derivanti dalla locazione di immobili «strumentali per natura» indicati ai punti 1 e 2 delle istruzioni del successivo rigo F05.
Nel rigo F05 vanno indicati...