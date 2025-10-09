Nel rigo F02 degli Isa i proventi da locazione della società turistico alberghiera

La domanda Una società svolge diverse attività (turistico alberghiero, bar, ristorazione) tra queste anche quella di locazione immobiliare codice ateco 68.20.01, risultante sia dal registro imprese sia dall'anagrafica dell’agenzia delle Entrate. I ricavi da locazione immobiliari vanno indicati nel rigo F01 o F02 degli Isa?

P. M. - Monza e Brianza

Le istruzioni per la compilazione del quadro F degli Isa prevedono l’indicazione nel rigo F02 degli altri proventi considerati ricavi con specifica indicazione che i soggetti che presentano il modello DG40U (Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi nca ) devono indicare, nel presente rigo F02, anche i redditi degli immobili e i canoni derivanti dalla locazione di immobili «strumentali per natura» indicati ai punti 1 e 2 delle istruzioni del successivo rigo F05.

Nel rigo F05 vanno indicati...