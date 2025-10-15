L'esperto rispondeImposte

Beni 4.0, tutte le tappe per blindare il tax credit

Invio della comunicazione consuntiva al completamento dell’investimento entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati al 31 dicembre 2025, o entro il 31 luglio 2026 per investimenti ultimati al 30 giugno 2026

di Micaela Marini

La domanda

Per poter accedere al credito d'imposta beni 4.0 per un investimento effettuato nel 2025, è necessario inviare una comunicazione preventiva, una comunicazione preventiva con acconto e una comunicazione consuntiva. Nel caso in cui sia stato già fatturato e pagato l’acconto del 20% nel 2025 prima dell’invio della comunicazione preventiva, posso beneficiare lo stesso del credito d’imposta inviando ora la comunicazione preventiva e subito dopo quella preventiva con acconto indicando una data precedente per il pagamento, oppure ho perso il beneficio per poter accedere al credito d'imposta beni 4.0? Si chiede quindi quale sia l'ordine temporale esatto per effettuare le domande e il versamento dell'acconto.
L. S. - Sondrio

Per poter accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel 2025, è necessario rispettare le modalità di comunicazione introdotte dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 15 maggio 2025. Le nuove disposizioni prevedono tre passaggi obbligatori:

1) invio della comunicazione...

