Beni 4.0, tutte le tappe per blindare il tax credit

La domanda

Per poter accedere al credito d'imposta beni 4.0 per un investimento effettuato nel 2025, è necessario inviare una comunicazione preventiva, una comunicazione preventiva con acconto e una comunicazione consuntiva. Nel caso in cui sia stato già fatturato e pagato l’acconto del 20% nel 2025 prima dell’invio della comunicazione preventiva, posso beneficiare lo stesso del credito d’imposta inviando ora la comunicazione preventiva e subito dopo quella preventiva con acconto indicando una data precedente per il pagamento, oppure ho perso il beneficio per poter accedere al credito d'imposta beni 4.0? Si chiede quindi quale sia l'ordine temporale esatto per effettuare le domande e il versamento dell'acconto.

L. S. - Sondrio