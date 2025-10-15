Beni 4.0, tutte le tappe per blindare il tax credit
Invio della comunicazione consuntiva al completamento dell’investimento entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati al 31 dicembre 2025, o entro il 31 luglio 2026 per investimenti ultimati al 30 giugno 2026
Per poter accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel 2025, è necessario rispettare le modalità di comunicazione introdotte dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 15 maggio 2025. Le nuove disposizioni prevedono tre passaggi obbligatori:
1) invio della comunicazione...