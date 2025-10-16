Affrancamento con codici tributo differenti per partecipazioni di quotate e non

La domanda Per il versamento con F24 entro 30 novembre 2025 per la tassa sull’affrancamento al 18% su titoli azionari in portafoglio qual è il codice tributo a utilizzare per il versamento con rata unica per l’anno 2025?

G. C. - Torino

In via preliminare, si precisa che l’articolo 5 della legge 448/2001 prevede la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui agli articoli 67 e 68 del Dpr 917/86. La norma è stata introdotta "a regime", dall’articolo 1, comma 30 della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

In particolare, per le quote e le azioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, la predetta disposizione normativa consente...