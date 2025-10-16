L'esperto rispondeAdempimenti

Affrancamento con codici tributo differenti per partecipazioni di quotate e non

Le regole per il versamento entro il 30 novembre. Per le non quotate serve la perizia di stima di un professionista abilitato

di Rosanna Acierno

La domanda

Per il versamento con F24 entro 30 novembre 2025 per la tassa sull’affrancamento al 18% su titoli azionari in portafoglio qual è il codice tributo a utilizzare per il versamento con rata unica per l’anno 2025?
G. C. - Torino

In via preliminare, si precisa che l’articolo 5 della legge 448/2001 prevede la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui agli articoli 67 e 68 del Dpr 917/86. La norma è stata introdotta "a regime", dall’articolo 1, comma 30 della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

In particolare, per le quote e le azioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, la predetta disposizione normativa consente...

