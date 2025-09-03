L’ex studio associato ora Stp deduce integralmente l’indennità di recesso residua
La trasformazione da studio associato a Stp srl comporta il passaggio dal regime per cassa al regime per competenza
L’articolo 5, comma 3, lettera c), del Dpr 917/1986 equipara le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, alle società semplici. Le somme corrisposte all’associato a titolo di indennità di recesso costituiscono un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto dallo studio associato mentre per l’associato receduto rappresentano reddito da assoggettare a tassazione separata (...