Holding, i risultati della gestione finanziaria fuori dal reddito per l’esclusione da Isa
Il risultato positivo della gestione finanziaria rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio Isa per le holding operative
La risposta è negativa. Ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi di 5.164.569 euro che comporta l’esclusione dall’applicazione degli Isa, non è possibile ricomprendere nella nozione di ricavi anche il risultato positivo della gestione finanziaria. La disposizione dell’articolo 4, comma 7, del Dm 8 febbraio 2023, che prevede di aumentare i ricavi dichiarati del risultato positivo della gestione finanziaria, si applica esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio Isa ...