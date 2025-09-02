L'esperto rispondeImposte

Holding, i risultati della gestione finanziaria fuori dal reddito per l’esclusione da Isa

Il risultato positivo della gestione finanziaria rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio Isa per le holding operative

di Gianluca Dan

La domanda

Si chiede se per le holding, identificate con il codice Ateco 70.10.00 (ISA CG06U) - per le quali, ai fini dell’attribuzione del punteggio Isa, l’articolo 4, comma 7 del Dm 8 febbraio 2023 stabilisce che i ricavi dichiarati vanno aumentati del «risultato positivo della gestione finanziaria» - si possa tener conto di tale principio anche nella determinazione dell’importo dei ricavi di 5.164.569 euro ai fini dell’esclusione degli Isa, ossia se sia possibile, anche per verificare se il contribuente è soggetto o meno agli Isa, ricomprendere nella nozione di ricavo anche il risultato positivo della gestione finanziaria.
M. M. - Torino

La risposta è negativa. Ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi di 5.164.569 euro che comporta l’esclusione dall’applicazione degli Isa, non è possibile ricomprendere nella nozione di ricavi anche il risultato positivo della gestione finanziaria. La disposizione dell’articolo 4, comma 7, del Dm 8 febbraio 2023, che prevede di aumentare i ricavi dichiarati del risultato positivo della gestione finanziaria, si applica esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio Isa ...

