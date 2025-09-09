L'esperto rispondeImposte

No all’ecobonus per la sostituzione dei termoconvettori dell’ufficio

La detrazione per il risparmio energetico per gli edifici non residenziali si applica solo in presenza di interventi sull’intero impianto termico centralizzato o autonomo

di Marco Zandonà

La domanda

Sono proprietaria di un ufficio (categoria catastale A10) posto all'interno di un condominio. Devo procedere alla sostituzione di due termoconvettori. Per questo intervento è possibile fruire della detrazione per la riqualificazione energetica? Preciso che all'interno del condominio c’è un sistema di teleriscaldamento centralizzato con contacalorie autonomo e i ventilconvettori erogano riscaldamento nella stagione invernale e aria condizionata nella stagione estiva.
S. D. - Varese

La risposta è negativa. La sostituzione dei soli termoconvettori all’interno di un ufficio (categoria catastale A/10) non consente di fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica (cosiddetto ecobonus articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 14, Decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, si veda anche la guida all'ecobonus su www.agenziaentrate.it, articolo 1, comma 55, legge 207/2024).

