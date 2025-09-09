No all’ecobonus per la sostituzione dei termoconvettori dell’ufficio

La domanda

Sono proprietaria di un ufficio (categoria catastale A10) posto all'interno di un condominio. Devo procedere alla sostituzione di due termoconvettori. Per questo intervento è possibile fruire della detrazione per la riqualificazione energetica? Preciso che all'interno del condominio c’è un sistema di teleriscaldamento centralizzato con contacalorie autonomo e i ventilconvettori erogano riscaldamento nella stagione invernale e aria condizionata nella stagione estiva.

S. D. - Varese