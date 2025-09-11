Imprese, i margini per il cumulo dei crediti d’imposta

La domanda Secondo le Faq proposte del Mimit, il credito d’imposta Transizione 5.0, è cumulabile con il credito d’imposta Zes unica; la metodologia da seguire è quella della nettizzazione. Le istruzioni inerenti il modulo di comunicazione iniziale per il credito d’imposta Zes Unica e il software dell’agenzia delle Entrate non hanno recepito la metodologia di calcolo proposta dal Mimit. Avendo già prenotato il credito d’imposta Transizione 5.0, e dovendo ora inviare per i medesimi beni anche la richiesta di agevolazione Zes Unica, come posso fare?

G. N. - Caserta

Il credito d’imposta Zes unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 per espressa previsione dell’articolo 38 comma 18 del Dl 19/2024, come modificato dall’articolo 1, comma 427 della legge 207/2024. In particolare, il Mimit ha evidenziato che «il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto ...