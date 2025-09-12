La società semplice che cede le quote di una Srl non applica la Pex
La plusvalenza è soggetta all’sostitutiva del 26% e il relativo ricavato può essere distribuito ai soci senza ulteriore imposizione
La risposta è negativa. La disciplina della participation exemption (pex) di cui all’articolo 87 del Tuir si applica alle plusvalenze realizzate dalle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) derivanti dalla cessione di partecipazioni in altre società di capitali, a condizione che siano rispettati determinati requisiti previsti dallo stesso articolo 87, Tuir.
Si ricorda che la società semplice non può svolgere attività commerciale...