Detraibili al 50% gli oneri di urbanizzazione per l’immobile C/2 che diventerà abitazione principale

La domanda

Un contribuente sta ristrutturando un immobile C/2 che a fine lavori verrà accatastato come abitazione e adibito ad abitazione principale (senza nessun aumento di volumetria rispetto all’edificio già esistente). Per procedere ha versato al Comune: oneri di urbanizzazione; contributo sul costo di costruzione; monetizzazione delle aree standard. Quest’ultimo perché non c'è fisicamente lo spazio per creare l’area di parcheggio e quindi il Comune ha quantificato il dovuto. Rientrano tutti e tre come oneri strettamente necessari alla ristrutturazione e pertanto detraibili?

M. C. - Monza e Brianza