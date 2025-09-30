Le agevolazioni transizione 4.0 e Zes unica sono cumulabili
Bisogna però che l’agevolazione complessiva fruita non superi il costo dell’investimento
Si ritiene che la risposta sia positiva. In linea generale, la possibilità di cumulo tra diverse agevolazioni dipende dalle rispettive normative di riferimento (se prevedono o meno la cumulabilità con altre misure) nonché dall’inquadramento delle agevolazioni quali misure di carattere generale ovvero rilevanti ai fini degli "aiuti di Stato" o della normativa "de minimis".
Il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica Mezzogiorno è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato ...