Le agevolazioni transizione 4.0 e Zes unica sono cumulabili

Bisogna però che l’agevolazione complessiva fruita non superi il costo dell’investimento

di Orazio Pennisi

La domanda

È possibile cumulare la Zes Sud con il credito Transizione 4.0 o Industria 4.0? Ho avuto nel 2024 l’approvazione per il 50% degli investimenti effettuati e comunicati entro i termini dello stesso anno. Posso ugualmente cumulare sullo stesso investimento, pur avendone ottenuto il 50% come credito d'imposta?
G. M. - Catanzaro

Si ritiene che la risposta sia positiva. In linea generale, la possibilità di cumulo tra diverse agevolazioni dipende dalle rispettive normative di riferimento (se prevedono o meno la cumulabilità con altre misure) nonché dall’inquadramento delle agevolazioni quali misure di carattere generale ovvero rilevanti ai fini degli "aiuti di Stato" o della normativa "de minimis".

Il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica Mezzogiorno è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato ...

