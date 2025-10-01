Affrancamento riserve in sospensione d’imposta, in trasparenza i soci non vengono tassati
Per effetto dell’immediata imputazione per trasparenza, in caso di distribuzione, l’affrancamento estingue l’obbligazione tributaria in capo ai soci
In premessa si ricorda che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto una norma che prevede l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta; con decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, è stata data attuazione alle predette disposizioni. L’articolo 5 del Dm 27 giugno 2025 dispone che possono usufruire dell’affrancamento anche i soggetti Irpef, e cioè le imprese individuali, le società...