L'esperto rispondeImposte

Affrancamento riserve in sospensione d’imposta, in trasparenza i soci non vengono tassati

Per effetto dell’immediata imputazione per trasparenza, in caso di distribuzione, l’affrancamento estingue l’obbligazione tributaria in capo ai soci

di Cristina Odorizzi

La domanda

Un soggetto Ires detiene riserve in sospensione affrancabili. Nel corso del 2025 decide di optare per la piccola trasparenza fiscale e affrancare parte delle riserve in sospensione disponibili. Si chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale della successiva distribuzione ai soci della riserva affrancata.
M. M. - Prato

In premessa si ricorda che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto una norma che prevede l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta; con decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, è stata data attuazione alle predette disposizioni. L’articolo 5 del Dm 27 giugno 2025 dispone che possono usufruire dell’affrancamento anche i soggetti Irpef, e cioè le imprese individuali, le società...

