Affrancamento riserve in sospensione d’imposta, in trasparenza i soci non vengono tassati

La domanda Un soggetto Ires detiene riserve in sospensione affrancabili. Nel corso del 2025 decide di optare per la piccola trasparenza fiscale e affrancare parte delle riserve in sospensione disponibili. Si chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale della successiva distribuzione ai soci della riserva affrancata.

M. M. - Prato

In premessa si ricorda che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto una norma che prevede l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione d’imposta; con decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, è stata data attuazione alle predette disposizioni. L’articolo 5 del Dm 27 giugno 2025 dispone che possono usufruire dell’affrancamento anche i soggetti Irpef, e cioè le imprese individuali, le società...