Niente ravvedimento per l’avviso bonario non pagato
È sconsigliato pagare l’imposta maggiorata prima dell’arrivo della cartella esattoriale perché l’ufficio può aver già iscritto a ruolo il debito e avviato il procedimento di riscossione
Nel caso descritto, la risposta è negativa. Non solo non è ammesso il ravvedimento, ma è anche altamente probabile che l’ufficio abbia già provveduto alla iscrizione a ruolo del debito. In particolare, in via preliminare si fa rilevare che la definizione degli avvisi bonari negli ultimi anni è stata oggetto di diverse modifiche come l’abbassamento delle sanzioni dal 30% al 25% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) e l’aumento da 30 a 60 giorni (solo però per le comunicazioni elaborate...