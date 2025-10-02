Niente ravvedimento per l’avviso bonario non pagato

La domanda Sono venuto a conoscenza di un avviso bonario relativo all’Irpef del 2022 non pagata oltre i termini dei 60 giorni. Posso comunque pagare l’imposta maggiorata degli interessi legali con il codice 4001 e versare le sanzioni al 30% con il codice 8911? E comunicare in seguito all’agenzia delle Entrate il pagamento per evitare la cartella?

G. B. - Palermo

Nel caso descritto, la risposta è negativa. Non solo non è ammesso il ravvedimento, ma è anche altamente probabile che l’ufficio abbia già provveduto alla iscrizione a ruolo del debito. In particolare, in via preliminare si fa rilevare che la definizione degli avvisi bonari negli ultimi anni è stata oggetto di diverse modifiche come l’abbassamento delle sanzioni dal 30% al 25% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) e l’aumento da 30 a 60 giorni (solo però per le comunicazioni elaborate...