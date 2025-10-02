Imposte

Ires premiale, utile accantonato senza obbligo di destinazione

Ammesse le finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di bilancio. Rientrano nel vincolo fiscale anche gli importi destinati ad aumento di capitale

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Ires premiale con focus sul patrimonio netto civilistico, al fine di garantire il rispetto del vincolo fiscale di non distribuibilità in relazione all’utile 2024, organizzando il monitoraggio contabile e fiscale della sua movimentazione nel biennio 2025-2026 di sorveglianza, per poter poi procedere alla compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi 2025 di cui non si conosce ancora la struttura (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 settembre 2025). Rilevante ricordare che le imprese...

