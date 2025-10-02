Correzione degli errori contabili con vista sul bilancio successivo
Il parere del Senato punta a ricondurre l’intervento alla chiusura del rendiconto
Il parere della commissione Finanze del Senato del 30 settembre 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° ottobre 2025) dà un sostanziale via libera alle modifiche dello schema di decreto Irpef Ires per ciò che concerne la disciplina degli errori contabili, evidenziando con le osservazioni alcuni aspetti meritevoli di migliore precisazione. Dalla lettura del parere possono effettuarsi alcune riflessioni che testimoniano come da un lato la disciplina andrebbe chiarita meglio andando a precisare aspetti...