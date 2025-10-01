Professionisti, scatta il prelievo per la cessione dei beni in leasing
Nel rigo RE4 di Redditi tassati i proventi del contratto trasferito. Imponibile la differenza tra valore del bene, prezzo di riscatto e canoni attualizzati. Nella sopravvenienza da contratti su immobili in locazione finanziaria deducibile la quota riferita al terreno
Le modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo apportate dal Dlgs 192/2024 in attuazione della delega per la riforma fiscale avvicinano le regole degli autonomi a quelle di impresa introducendo la tassazione dei proventi da cessione dei contratti di leasing e la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento per il primo periodo d’imposta.
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi da inviare entro il prossimo 31 ottobre recepiscono le novità che sono già in vigore dall’...