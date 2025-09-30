Registro titolari, Italia messa in mora ma la Corte Ue sta decidendo i ricorsi
<span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">Singolare incrocio unionale: Roma e altri dieci richiamati per i ritardi nell’attuazione. I giudici del Lussemburgo stabiliranno se è violato il diritto alla riservatezzaper i ritardi nell’attuazione</span>
Singolare coincidenza: mentre alla Corte di Giustizia la scorsa settimana si stava discutendo due cause (C-684 e C-685/24) sulla compatibilità del Registro dei titolari effettivi con la Carta dei diritti fondamentali e la Cedu, la Commissione europea inviava all’Italia e ad altri dieci Stati membri una lettera di costituzione in mora per il mancato recepimento completo della sesta direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2024/1640).
La contestazione riguarda l’assenza di un accesso integrale e pienamente...